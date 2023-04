Sem Zé Teixeira G8 passa a ser G7

O G8 (Grupo dos 8), composto por deputados do PSDB, PDT e União na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) passou a ser (por enquanto) G7 a partir de hoje . É que o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) teve o pedido de desligamento do Bloco Parlamentar, aceito e, apesar de continuar na base de apoio ao Governador Eduardo Riedel não seguirá as determinações do partido onde ainda permanece filiado.

Zé Teixeira disse que seu retorno pode ser possível no futuro. “Política tem que estar sempre dialogando, mas não pretendo por enquanto voltar”. O parlamentar disse também que neste momento não irá sair até porque a janela para mudança não está aberta o que acontecerá somente em março de 2024 para os políticos que pretendem disputar a eleição para prefeitura o que ele não descarta em Dourados. “Ainda está muito distante mas eu sempre tive o sonho de administrar a minha cidade”, afirmou Zé Teixeira.

O ofício formalizando seu desligamento do bloco foi encaminhado ao líder, deputado estadual Jamilson Name (PSDB), no dia 5 de março deste ano sendo que , desde então foram feitas gestões para tentar convencer o parlamentar a seguir no grupo. “Ele saiu do bloco e não da base. “, disse Jamilson. Questionado se o bloco vai buscar outro integrante, o deputado confirmou.

O G8 agora passa a contar com Jamilson Name, Lia Nogueira, Mara Caseiro, Paulo Corrêa, João César Mattogrosso, deputados do PSDB, junto ao deputado Lucas de Lima (PDT) e Roberto Hashioka (União). O líder do G8 afirmou que deverá fazer gestões para conseguir a adesão de pelo m,enos mais um deputaodo para que o grupo continue a ter oito parlamentares.

Leia mais: Zé Teixeira cogita disputar cargo de prefeito de Dourados