Zé Teixeira cogita disputar cargo de prefeito de Dourados

Parlamentar disse que colocará seu nome para avaliação no PSDB

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) afirmou ao jornal O Estado que tem desejo de disputar a Prefeitura de Dourados em 2024. O tucano diz que a cidade está com sérios problemas administrativos e se junta a outras lideranças que possuem o mesmo intuito. Teixeira colocará seu projeto à mesa do PSDB e dependerá do partido, e de outras lideranças, para obter sucesso.

O deputado, com oito mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, disputaria o cargo no Executivo pela primeira vez. Teixeira é morador do município, empresário e político antigo na região. “Interesse é coisa muito pessoal. Tenho um desejo e obrigação. Estou aqui há 60 anos. Cheguei aqui muito jovem, não tinha energia elétrica, não tinha infraestrutura.

Então, como empresário, a gente ajudou no desenvolvimento, e tem vontade ainda maior de ajudar Dourados, que passa por depressão administrativa. A cidade está com sérios problemas, onde não se vê retornando os impostos da população, na saúde, educação e também outros setores como o social.”

Ele afirma que a gestão tem de cuidar de idosos, crianças, deficientes e que não enxerga um planejamento há anos de prefeitos que já passaram pelo Executivo. “Se você tirar o que o ex-governador Reinaldo fez aqui nos últimos anos e investimentos de saneamento da própria Sanesul, você enxerga que os recursos municipais não utilizados para tantos investimentos.

Estamos com saúde defasada e problemas pontuais que teriam solução, se houvesse uma experiência da administração.” Ele diz que há um inchamento da máquina pública, não há uma desenvoltura das pessoas para fazer um papel de devolução de recursos à cidade. Além disso, mais uma vez o parlamentar indica que se não fossem investimentos do Governo do Estado, o município estaria em situação ainda mais delicada. “Vou dar um exemplo: a saúde de Dourados é regionalizada e tripartite [dinheiro estadual, municipal e federal]. Mas no passado criaram aqui uma fundação municipal de saúde.

Essa fundação tem de existir para utilizar e aplicar o recurso e não para maquiar o orçamento. E, se não fosse o ex-governador dobrar o repasse da saúde, não haveria atendimentos. Tem muita coisa que depende de entender de gestão e cobrar.”

“Tudo questão de gestão”, ele diz. “O dinheiro público tem que ter pessoas capazes de otimizá-los e a tender e não criar panelinhas de privilégios. Acho que o salário de secretários hoje em Dourados não é condizente com a qualidade que deveria ser entregue os serviços.”

PSDB

O deputado Zé Teixeira explica que, quando se coloca o nome à disposição, não significa que a pessoa já esteja indicada pelo partido. Para ele, ninguém é candidato de si mesmo, e as pessoas interessadas em disputar a Prefeitura de Dourados devem ter apoio da população, além do partido. E principalmente ter projeto. Ele já deu apoio a candidatos derrotados em outras eleições e diz que não vê problema em apoiar outros nomes, caso veja bom desempenho.

“Colocar o nome, ou eu ter desejo é uma coisa. Hoje eu faço parte de um grupo político. E eu trabalhei para eleger o Geraldo Resende, perdemos. Trabalhei para eleger o Barbosinha e perdemos. Antes disso, elegeram o Ari Artuzi. E deu no que deu. Precisamos parar com o populismo. Acho que a população de Dourados sofre muito com essas escolhas. Acredito que temos de eleger pessoas com o mínimo de conhecimento de gestão pública. Estou dentro de um projeto. Se tiver outras pessoas que tiverem qualificação, eu estou no projeto.”

Outros pré-candidatos

Até o momento, políticos como o deputado Geraldo Resende (PSDB) e Professor Tiago Botelho (PT) já demonstraram desejo em concorrer ao pleito de 2024. Ambos indicaram que será necessária uma frente ampla para concorrer com o atual prefeito Alan Guedes (PP), que concorrerá à reeleição.

