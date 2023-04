Readaptação dos servidores da Saúde é tema de Audiência

Primando pela Saúde Mental dos servidores da pasta da Saúde a Comissão da Câmara da Capital convocou o debate a respeito do tema para a próxima sexta-feira (14), em uma Audiência Pública.

O vereador Prof. André Luis falou das várias demandas que estão relacionadas aos profissionais. “Primeiro, vamos fazer um diagnóstico deste problema de saúde mental acontecendo nas escolas e em outros locais de maneira geral, e a conduta do Executivo em relação esses casos”, afirmou. O objetivo é, inclusive, tentar reduzir esses problemas, ajudando os profissionais.

A comissão é composta pelo vereador Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester e o relator é o prof. André Luiz.

O vereador avalia a necessidade de bom senso, para que o poder público cumpra sua função de fiscalizar os laudos e atestados médicos, acompanhando se a perícia está sendo bem realizada. “Não pode errar, porém, em não conceder, como era o caso do professor que, aparentemente, tinha várias situações anteriores”, disse. O vereador acrescentou que tem recebido várias demandas de profissionais da educação e também da área da saúde alegando dificuldades para readaptação.

Foram chamados para o debate representantes do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Conselhos regionais de Medicina, de Psicologia, Conselho Municipal de Saúde, do Instituto Municipal de Previdência, Ministério Público Estadual, secretarias de Gestão, Saúde e Educação, além dos presidentes dos sindicatos dos trabalhadores do Serviço Fiscal, Enfermagem e dos Funcionários e Servidores Públicos (Sisem).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.