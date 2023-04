Homem é encontrado morto após levar pancada na cabeça em Campo Grande

No início da manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um homicídio simples, onde a vítima era Luciano Bispo de Souza, 44, encontrado morto pelo segurança de um condomínio da Rua da Divisão, região do bairro Jardim Parati, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o trabalho de investigação preliminar e da perícia revelou que a vítima teria sofrido agressões aonde morava, ainda na noite do terça-feira (11), na Rua Voluntários da Pátria, dentro do Bairro Vila Ipiranga.

Além disso, as autoridades descobriram que a vítima era usuária de drogas e lesionada com uma pancada na cabeça, pois apresentava um pedaço de vergalhão na cabeça, atingido por um indivíduo identificado como, vulgo “perna”, de 34 anos, contido por uma outra pessoa e preso em flagrante posteriormente.

Após as agressões, os familiares da vítima foram ao local e tentaram levá-lo para atendimento médico, mas Luciano recusou, alegando que só estava com dor de cabeça. Por fim, ele foi levado para pernoitar em uma casa de familiares no endereço, onde foi encontrado morto.