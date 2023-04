Sem Prefeito, Sinsemb discute reajuste com Legislativo

Para tratar do reajuste salarial dos servidores, representantes no SINSEMB – Sindicato dos Servidores Municipais de Batayporã – MS, estiveram reunidos com os vereadores no plenarinho da Câmara Municipal de Batayporã. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (10) às 18:00 hs, estiveram presentes o vice-presidente Gutemberg Nogueira e assessoria jurídica Dra. Jamilly Trizzi. O Sinsemb ficou indignado com ausencia do Chefe do Executivo.

Aos vereadores foi apresentado pelo sindicato, dados da arrecadação municipal, citando o significativo aumento em todas as áreas de arrecadação do município, que seriam suficientes para arcar com as reinvindicações dos servidores, sem comprometer os limites legais estabelecidos, bem como o baixo índice acumulado de reajuste dos últimos 4 anos em comparação com a inflação acumulada neste mesmo período, enfatizando a perca significativa na renda salarial dos servidores.

Já tramita na Câmara o projeto de lei nº 7/2023, de 20 de março de 2023, que solicita a aprovação do reajuste salarial no valor de 6 % e o projeto de lei nº 8/2023, de 20 de março de 2023, encaminhados pelo poder executivo, que solicita a aprovação do Auxílio Alimentação no valor de R$ 200,00. Propostas essas que não foram aprovados em assembleia por maioria presente de seus filiados.

O Sinsemb apresentou várias propostas de reajuste, em percentual superior ao oferecido pelo executivo, onde foram solicitados estudos de impacto financeiro para os percentuais de reajuste de 15,23%, 12%, 10% e 8%, todos dados como inviáveis pela atual gestão. Ficando assim registrado pelo SINSEMB que os servidores não estão satisfeitos e revoltados com o reajuste proposto por essa administração.

O Sindicato cobrou por parte dos vereadores, a analise antecipada dos valores arrecadados mês à mês e a evolução do índice dos gastos com pessoal, afim de garantir aos servidores no período de sua data-base, um reajuste justo e digno, que represente a valorização e a importância dos servidores públicos municipais aos serviços prestados aos cidadãos.

Vale ressaltar que após a reunião com o Legislativo ficou claro que os servidores municipais ficaram decepcionados e indignados com o resultado da reunião

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Professor Neto defende reajuste digno para servidores