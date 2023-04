Fernando e Sorocaba apresentam Churrasco On Fire 2023

O mundo do sertanejo ganhou diferentes frentes de atuação após a pandemia, afinal o setor cultural precisou se reinventar para sobreviver e nesta onda de novidades a dupla que já é conhecida por apresentar novos talentos traz um evento que une a gastronomia e o bom e velho sertanejo.

Fernando e Sorocaba apresentam o Churrasco On Fire! Evento gastronômico que desembarca em Araçatuba, no Interior de São Paulo, no próximo sábado, dia 15 de abril, no Botânico Hotel Fazenda, prometendo levar o melhor da comida sertaneja e muita música.

Com mais de 15 anos de uma bem-sucedida carreira na música, Fernando e Sorocaba dão mais um grande presente aos fãs e admiradores de seu trabalho, desta vez show + culinária. O Churrasco On Fire conta com dois palcos, um palco show com um cenário de tirar o fôlego com mais de 500 pontos de luz.

O outro palco especial será apenas churrasco, onde o team On Fire farão suas performances mostrando ao público toda a alquimia presente no ato de fazer churrasco.

Outra grande novidade é a máquina do churrasco: uma carreta gourmet com mais 22 metros personalizada e exclusiva para o evento. De um lado pit smokers, do outro grelhas, fornos combinados, um varal com mais de 12 metros para defumação e um fogo de chão giratório para assar 40 costelas simultaneamente. Além de um espaço especial para fazer arroz carreteiro e um outro apenas para assar pão de alho.

“O Isso é Churrasco On Fire é um show muito especial e com uma interação incrível! Estamos esperando vocês para uma tarde especial com muita música, comida boa e muita diversão. Vou fazer o meu arroz carreito em cima do palco e será mais um momento único”, conta Fernando.

O grande destaque fica por conta do open churras de carnes nobres comandado por grandes chefes de churrasco, além de 3 horas de Fernando e Sorocaba, uma das maiores duplas da atualidade.

Durante o show, Sorocaba aparece cantando no meio do público e promete surpreender a todos ao preparar um churrasco em cima do palco e servir os fãs pessoalmente. Fernando, por sua vez, além de performances que passam por grandes hits do momento e um bloco de modão, também prepara, ao lado do palco, seu famoso arroz carreteiro para os fãs, que são servidos ao final do show. Experiências únicas e inéditas em um show!

Sucesso garantido? Nem precisa dizer!

O evento gourmet soma 35 edições, todas com público máximo e para esse ano estão previstas 40 edições em todo o país! O projeto inédito foi criado pela dupla em 2019 e retomado em 2021 no pós-pandemia, e vem ganhando fãs e admiradores por onde passa.

Os convites estão à venda e custam a partir de R$ 220,00: https://x.byma.com.br/event/63b5a95bd675ba00080833dc.

