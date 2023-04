Mais dois projetos do vereador Dr. Victor Rocha são aprovados

Novembro Roxo e Paraolimpíada Municipal seguem para sanção do executivo municipal

Os vereadores aprovaram na Sessão Ordinária de terça-feira (11), dois projetos de lei de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP). O projeto de lei 10.784/22, que institui o Programa “Paraolimpíada Municipal” no município de Campo Grande, e o projeto de lei 10.791/22, que institui o Programa “Novembro Roxo”, destinado a desenvolver ações de conscientização sobre a importância de prevenir o parto prematuro e ressaltar os cuidados para uma gestação segura.

Com o Programa “Novembro Roxo”, o vereador Dr. Victor Rocha propõem a realização de atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do parto prematuro, com foco na prevenção do nascimento antecipado e na conscientização sobre os riscos envolvidos, bem como na assistência, proteção e promoção dos direitos dos bebês prematuros e suas famílias.

O parlamentar progressista informou que fica fixado o dia 17 de novembro como o Dia Municipal da Prematuridade. “Tanto o Programa Novembro Roxo e o Dia Municipal da Prematuridade passam a integrar o calendário oficial do Município de Campo Grande. Nosso intuito é fomentar ações que previnam o parto prematuro, garantindo a vida da mãe e seu bebê”, pontuou.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a prematuridade (nascimento antes de 37 semanas de gestação) é a primeira causa de mortalidade infantil no mundo todo. Segundo dados da UNICEF e do Ministério da Saúde, 11,7% de todos os partos realizados no País são prematuros. Esse percentual nos coloca na décima posição entre os países onde mais nascem crianças prematuras, contabilizando aproximadamente 300 mil nascidos prematuros todos os anos.