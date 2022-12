Sandro Benites é empossado como Secretário Municipal de Saúde

O ex-vereador Sandro Benites foi oficialmente empossado como novo Secretário Municipal de Saúde. O médico teve sua nomeação publicada na edição extra nº 6.852 do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), ontem (05) e nesta terça-feira (06) o novo secretário se reuniu com vereadores e com a Prefeita Adriane Lopes (Patriota) na Câmara Municipal para discutir os próximos passos com a pasta.

Na reunião de hoje a nova equipe de superintendentes e coordenadores de setores da Secretaria foram formalmente apresentados. A meta seria ampliar o diálogo e parcerias para melhorar o atendimento à população, no setor que mais gera reclamações e reinvicações em Campo Grande.

O vereador e presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, destaca que a prioridade principal é atender a população e que a mudança na pasta da saúde era reivindicada por diversos vereadores, em decorrência de melhorias solicitadas pelos moradores.

O novo secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, declarou que buscou na sociedade pessoas com conhecimento técnico, destacando a secretária-adjunta Rosana Leite, que tem experiência nos Ministérios da Saúde e Educação, presidiu o Conselho Regional de Medicina e esteve à frente do enfrentamento à Covid-19 no Hospital Regional.

De acordo com ele o principal foco como gestor da pasta será a prevenção. “A prevenção como melhor solução para melhorar os problemas de saúde. É a maneira mais simples, eficaz e barata. A Dra. Rosana vem com essa parte de gestão”, declarou. Outra meta é realizar mutirões para reduzir a fila de procedimentos que ficaram parados durante a fase da pandemia e que ainda sofre com questões pós-Covid 19.

