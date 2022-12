Acusado de matar criança de 12 anos é preso

A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira, 05/12, um mandado de prisão de um homem acusado de matar uma criança, em uma aldeia indígena, no município de Caarapó. A prisão foi feita por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da cidade.

O homem é acusado de matar a criança, por meio de uma emboscada. As investigações mostraram que houve um mandante para o assassinato e o autor do homicídio recebeu determinada quantia em dinheiro.

Em curto espaço de tempo, a investigação policial foi instruída com 12 depoimentos, em português e guarani, e com representações por prisão preventiva e por quebra de sigilo bancário, resultando, também, na identificação do mandante do crime.

Os autores foram indiciados por homicídio qualificado.

