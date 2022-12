Eduardo Riedel entrega projeto com mudanças nas estruturas

Nesta terça-feira (6), o governador eleito Eduardo Riedel (PSDB) acompanhado do deputado e seu vice Barbosinha (PP), estiveram na Assembleia para entregar a proposta elaborada na transição que manterá as 11 secretarias existentes no atual governo, porém pede alteração das atribuições internas.

Na pasta da Sedast, no departamento referente ao trabalho, irá para a Semagro e assim acontecerá com algumas outras pastas um redirecionamento.

Outra novidade que Riedel revelou foi sobre a criação do secretário executivo que será uma pessoa chave dentro das secretarias e que terá que agilizar internamente o trabalho. As pequenas mudanças serão feitas apenas para melhor divisão do trabalho para os novos secretários.

Segundo o presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), o projeto apresentado será votado até o dia 22 de dezembro, podendo ser em uma sessão extraordinária.

Dentre as alterações previstas aparece no organograma apresentado: A Casa Civil recebe Casa Militar e cria o Conselho de Estado S.Exec. de Gestão Política da Capital; S.Exec. de Gestão Política do Interior. Na Segov mantém o Conselho De Governança e cria: Escritório de Rel. Internacionais; S.Exec. de Comunicação; S.Exec. de Transformação Digital que recebe responsabilidade do SGI e do Governo Digital; S.Exec. de Gestão da Estratégia e Municipalismo; Na pasta da SAD (S. de Administração e Desburocratização) será retirado o termo desburocratização e será criado S.Exec. de Licitações. Além destas citadas outras alterações no formato de novos direcionamentos serão feitas.

O Projeto do novo organograma que designa as autarquias já está na pauta desta terça-feira (6) para apreciação dos deputados.

Com informações do repórter Laureano Secundo.

