Deputados recebem governador eleito para uma apresentação

Logo mais na Assembleia Legislativa o governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB), acompanhado de seu vice e coordenador da transição de governo, Barbosinha (PP), irão por volta das 8h30 entregar aos deputados as propostas que precisam ser apreciadas ainda este ano em votação na Casa de leis e toda a estrutura do futuro governo do Estado.

Ontem (5), o presidente da Assembleia Paulo Corrêa (PSDB), foi até o comitê de transição e esteve com Eduardo Riedel e Barbosinha para tratar de alguns detalhes como antecipado pelo governador eleito. “apresentaremos na Assembleia Legislativa a nova estrutura de governo preparada pelo time da transição. Por isso, fizemos questão de nos reunir com o presidente da casa de leis, o deputado @deputadopaulocorrea, juntamente com o coordenador da transição, o nosso vice-governador @barbosinhams, para alinharmos os últimos detalhes.”, antecipou Riedel.

Os documentos e relatórios finais da transição juntamente com os nomes das secretarias está previsto para ser entregue no dia 16 de dezembro.

