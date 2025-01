Salários de autoridades dos Três Poderes aumentam 5,36% a partir deste sábado

A partir deste sábado (1º), os salários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos ministros de governo, do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos 594 parlamentares do Congresso Nacional terão um reajuste de 5,36%. Com o aumento, a remuneração mensal dos cargos máximos dos Três Poderes passa a ser de R$ 46.366,19.

O procurador-geral da República também receberá o reajuste salarial, previsto na lei aprovada pelo Congresso em dezembro de 2022, ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O último acréscimo desse tipo havia sido concedido em 2014.

A legislação estabeleceu um aumento escalonado em quatro etapas: em janeiro e abril de 2023; em fevereiro de 2024; e o último em fevereiro de 2025. No primeiro ajuste, os valores foram elevados para R$ 39.293,32; no segundo, para R$ 41.650,92; e no terceiro, para R$ 44.008,52.

A medida equiparou os salários de parlamentares e autoridades do Executivo aos vencimentos dos ministros do STF, que tinham a maior remuneração — R$ 39.293,32 em dezembro de 2022. Até então, o presidente e ministros recebiam R$ 30.934,70, enquanto os parlamentares tinham um salário de R$ 33.763,00 ao mês. Os valores reajustados superam a inflação do período, que foi de 10,4%.

Nos dois anos, os aumentos variaram entre 18% e 50%, com o objetivo de manter o equilíbrio dos vencimentos entre as autoridades máximas dos Poderes. O novo salário também serve como teto para o funcionalismo público.

