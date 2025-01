O prazo para pagamento do IPVA com desconto à vista. termina nesta sexta-feira (31)

O prazo para pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veracidade Automotores), com 15% de desconto á vista termina nesta sexta-feira (31). A previsão é que 2025 arrecade 1,2 bilhão de reais. O valor é calculado com base no preço do valor de mercado do veículo, de acordo com uma tabela catalogada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas

Além da possibilidade de quitar o imposto à vista, agora também será permitido o parcelamento deles. No entanto, para quem for optar por essa modalidade, será necessário gerar boletos para parcelas subsequentes no portal e-Fazenda. Para quem comprou um veiculo nos últimos meses de 2024, haverá uma nova remessa distribuída em janeiro.

Quanto às alíquotas, os automóveis terá uma taxa de 3%, mantendo uma redução de 40% em relação aos anos anteriores. Já caminhões, ônibus continuam com 4,5%, As motocicletas com 2%.

Motorhomes e veículos movido a GNV continuam isentos do pagamento do importo.