TRE-SP cassa mandato de Carla Zambelli e torna deputada inelegível por oito anos

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou, nessa quinta-feira (30), o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL) por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. A decisão contou com cinco votos a favor da cassação e dois contrários.

Além da perda do mandato, Zambelli também foi declarada inelegível por oito anos, a partir das eleições de 2022. O tribunal considerou que a deputada publicou conteúdos com informações falsas durante a campanha, o que configurou abuso da liberdade de expressão e má-fé.

Para o relator do processo, desembargador Encinas Manfré, as publicações de Zambelli tinham o objetivo de “provocar o descrédito do sistema eleitoral e a disseminação de fatos inverídicos”.

Durante a campanha de 2022, a deputada fez publicações atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o sistema eleitoral brasileiro, alegando manipulação das urnas eletrônicas.

Em comunicado, Carla Zambelli afirmou que irá recorrer da decisão e se declarou vítima de perseguição política. A defesa da deputada deve levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tentativa de reverter a decisão.

