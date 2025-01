Nova diretoria da Amatra 24ª Região será empossada no próximo dia 7 de fevereiro

No próximo dia 7 de fevereiro, a nova diretoria da Amatra-24 (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região MS), eleita em dezembro, toma posse para o biênio 2024-2026. O evento acontecerá às 17h, no Plenário Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, no TRT-24, e contará com a presença de autoridades dos três Poderes e representantes da sociedade civil.

A Amatra- 24

É uma associação que congrega os magistrados da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Sua função primordial é colaborar com o Estado no estudo e na solução de questões relativas ao exercício das funções atribuídas aos magistrados do trabalho, além de atuar na defesa das prerrogativas, interesses e direitos da magistratura.

Diretoria Biênio 2024/2026

A missão da nova diretoria é incrementar a atuação da entidade em todas as pautas de interesse da magistratura do trabalho, além de colaborar com a Administração Pública e com as entidades parceiras para o aprimoramento do serviço judiciário, de modo a oferecer uma prestação jurisdicional célere e justa. Também, foram traçados planos e metas para solucionar problemas e questões administrativas da associação em distintas áreas.

“Assumimos com um propósito muito claro: atuar de forma firme em todos os assuntos que sejam interesse da classe e colaborar de maneira coesa com a Justiça do Trabalho e com a advocacia para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Afora isso, preparamos uma série de projetos e iniciativas para atender às distintas demandas dos nossos associados e, principalmente, para manter o ambiente acolhedor e saudável que sempre predominou em nossa associação”, reitera o presidente do anuênio 2025-2027, Juiz André Luis Nacer de Souza.

Diretoria

Presidente: Juiz André Luís Nacer de Souza;

Vice-Presidente: Juíza Daniela Rocha Rodrigues Peruca;

Diretora Administrativa: Juíza Priscila Rocha Margarido Mirault;

Diretor Secretário: Juiz Izidoro Oliveira Paniago;

Diretor Financeiro: Juiz Marco Antônio de Freitas;

Diretora de Ensino e Cultura: Juíza Laís Pahins Duarte;

Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos: Juiz Geraldo Furtado de Araújo;

Diretora de Atividades Legislativas: Juíza Neiva Màrcia Chagas;

Diretora de Comunicação Social: Juíza Hella de Fátima Maeda;

Diretora Social: Juíza Fabiane Ferreira;

Diretora de Direitos Humanos: Juíza Keethlen Fontes Maranhão;

Diretor de Aposentados: Juiz Aparecido Travain.

Serviço

Posse da nova diretoria da AMATRA-24, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região MS;

Data: 7 de fevereiro;

Horário: às 17h;

Local: TRT-24 – Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região;

R. Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 – Jardim Veraneio.