Ronaldo Caiado cumpre agenda em Campo Grande e Dourados em meio à pré-campanha presidencial de 2026

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, estará em Campo Grande na próxima sexta-feira (15) para cumprir agenda política e participar de encontros com lideranças evangélicas e integrantes do partido em Mato Grosso do Sul. A visita ocorre em meio à movimentação nacional de possíveis candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

O principal compromisso de Caiado na Capital será um encontro com pastores e lideranças religiosas, marcado para as 16h30, no Slaviero Prime Hotel. O evento faz parte da série de reuniões promovidas pelo político em diferentes estados brasileiros, denominada “diálogo com as lideranças evangélicas”. A estratégia busca ampliar a aproximação com segmentos conservadores e religiosos, considerados fundamentais no cenário eleitoral nacional.

Além do encontro com os evangélicos, o ex-governador também deve se reunir com membros do PSD de Mato Grosso do Sul para discutir articulações políticas e fortalecimento da legenda no Estado.

No sábado (16), Caiado seguirá para Dourados, onde participará da Expoagro. O pré-candidato foi convidado pelo deputado estadual Zé Teixeira para participar de um leilão de rebanho promovido pelo parlamentar sul-mato-grossense durante a feira agropecuária.

Caiado tenta se consolidar como uma alternativa à polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro no debate político nacional. Em pesquisas recentes, como levantamento da Quaest divulgado no início deste mês, o ex-governador aparece com 4% das intenções de voto na corrida presidencial.

Nesta terça-feira (12), durante mensagem enviada ao 15º Lide Brazil Investment Forum 2026, em Nova York, Caiado criticou o cenário político nacional e afirmou que a polarização “só tem feito atrasar o Brasil”. O pré-candidato também questionou o nível do debate público no país nas últimas décadas e defendeu a construção de alternativas políticas para as eleições do próximo ano.

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