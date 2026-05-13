Justiça mantém prisão de investigados da Operação “Buraco Sem Fim” após audiência de custódia

Sete investigados por supostas fraudes milionárias em contratos de tapa-buraco passaram por audiência de custódia em Campo Grande e foram encaminhados ao Centro de Triagem

Os presos da Operação “Buraco Sem Fim” passaram, na manhã desta quarta-feira, por audiência de custódia no Fórum de Campo Grande. Os mandados de prisão preventiva, sem prazo para expirar, foram cumpridos ontem (13), na investigação que apura esquema milionário de desvio de verba no serviço de tapa-buracos da Capital.

Após a Justiça manter a prisão de sete investigados por fraudes em contratos de tapa-buraco em 2018, todos os presos foram levados algemados para o Centro de Triagem, em Campo Grande, presídio onde ficarão.

Estão presos preventivamente Rudi Fiorese, ex-secretário municipal de Infraestrutura; Mehdi Talayeh, ex-superintendente de Serviços Públicos da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos); Edivaldo Aquino Pereira, ex-gerente de Manutenção de Vias da Sisep; Fernando de Souza Oliveira, ex-servidor da Sisep; Erik Antônio Valadão Ferreira de Paula, ex-servidor da Sisep; Antonio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa, produtor rural e dono da Construtora Rial; e Antonio Bittencourt Jacques Pedrosa, engenheiro civil e filho de Antonio Roberto.

Todos são alvos da Operação Buraco Sem Fim, deflagrada pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), que apura contratos firmados com a Construtora Rial desde 2018 e que somam mais de R$ 113 milhões.

A reportagem entrou em contato com o advogado de Fernando de Souza Oliveira e Erick Antônio Valadão e aguarda retorno.

Exonerados

Por meio de nota, a prefeitura de Campo Grande informou que os servidores Mehdi Talayeh e Edivaldo Aquino Pereira foram exonerados da Sisep( Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande) conforme publicação em edição extra do Diário Oifical na última terça-feira (12).

Já o governo do Estado publicou hoje (13), a exoneração de Rudi Fiorese da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Fiorese ocupava o cargo de diretor-presidente desde fevereiro deste ano.