Senadores aceleram execução de emendas antes de restrições eleitorais

Os três senadores de Mato Grosso do Sul empenharam juntos R$ 97.972.087,86 em emendas parlamentares destinadas ao Estado entre os dias 10 e 30 de abril de 2026, conforme dados atualizados até 8 de maio no Portal da Transparência do Governo Federal. Nelsinho Trad é o parlamentar que já pagou o maior montante dos valores empenhados, em sua quase integralidade

Os recursos foram destinados principalmente para ações nas áreas da saúde, assistência social e infraestrutura, contemplando municípios como Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana, Coxim, Costa Rica, Chapadão do Sul, Rio Brilhante, Anastácio, Paranaíba, Sidrolândia e Coronel Sapucaia.

Entre os parlamentares, a senadora Soraya Thronicke (PSB) lidera o volume de empenhos registrados entre os dias 10 e 30 de abril, com R$ 51.856.518,86. Em seguida aparece o senador Nelsinho Trad (PSD), com R$ 33.908.235,00 empenhados no período, enquanto a senadora Tereza Cristina (PP) soma R$ 12.207.334,00.

Os dados também mostram a evolução da execução orçamentária das emendas nesse intervalo. Somados os três senadores, o valor liquidado chegou a R$ 38.728.386,46 e o total pago alcançou R$ 76.050.177,00.

Individualmente, Soraya Thronicke registrou R$ 13.081.326,00 liquidados e R$ 26.162.652,00 pagos. Nelsinho Trad teve R$ 17.872.607,00 liquidados e R$ 35.145.214,00 pagos. Já Tereza Cristina contabilizou R$ 7.774.453,46 liquidados e R$ 14.742.311,00 pagos.

Além dos empenhos contabilizados especificamente entre os dias 10 e 30 de abril, os dados do Portal da Transparência mostram o volume total de emendas empenhadas pelos parlamentares ao longo de 2026.

Nesse recorte anual, Nelsinho Trad lidera com R$ 74.504.235,00 em emendas empenhadas no ano. Soraya Thronicke aparece em seguida, com R$ 51.856.518,86, enquanto Tereza Cristina soma R$ 13.907.334,00 em empenhos totais em 2026.

Ao comentar o ritmo de liberação das emendas, o senador Nelsinho Trad afirmou que a concentração dos empenhos e pagamentos já era esperada após os acordos firmados durante a tramitação do Orçamento da União.

“O que estamos vendo neste período é justamente o cumprimento desse acordo institucional, garantindo previsibilidade aos municípios e às entidades que dependem desses recursos”, declarou.

Segundo o senador, o calendário eleitoral também influencia diretamente a concentração dos repasses no primeiro semestre.

“A partir de 4 de julho, a legislação impõe restrições para novos repasses às transferências voluntárias da União. Por isso, há naturalmente uma concentração maior de empenhos e pagamentos neste primeiro semestre”, explicou.

Nelsinho afirmou ainda que a antecipação dos recursos ajuda os municípios na organização financeira e na execução de obras e serviços públicos.

“A liberação dos recursos permite uma melhor gestão do equilíbrio financeiro, dando condições para que os gestores consigam honrar compromissos essenciais, como folha de pagamento, manutenção dos serviços públicos e execução de obras importantes”, afirmou.

A senadora Soraya Thronicke também avaliou que o fluxo de liberação das emendas segue dentro da normalidade.

A reportagem procurou a senadora Tereza Cristina (PP), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Por Danielly Carvalho