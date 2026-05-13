HU Brasil oferta 849 vagas nos programas de iniciação científica e tecnológica

Inscrições vão até 28 de junho e abrangem todos os 45 hospitais da Rede

Foram lançados os editais dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIC/PIT) da Rede HU Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a partir desta segunda-feira (11/05/26). No total, serão ofertadas 849 vagas, 492 para o PIC e 357 vagas para o PIT, sendo 50% destinadas para ações afirmativas.

De acordo com José Santana, diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação “O objetivo é que o PIC e o PIT contribuam para consolidar os nossos 45 hospitais como grandes promotores de pesquisa e inovação para o Sistema Único de Saúde (SUS). Queremos que a ciência e a criatividade sejam parte do dia a dia dos nossos estudantes e da Rede HU Brasil.”

São elegíveis para as vagas reservadas às ações afirmativas: candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário-mínimo (RF), Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), Pessoas com Deficiência (PCD), Pessoas Indígenas (PI), Pessoas Quilombolas (PQ) que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. As bolsas têm vigência de 12 meses, com o valor de R$ 700,00.

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