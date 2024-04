Rodolfo Nogueira assina moção de repúdio contra MTST por postagem ofensiva a fé cristã

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) assinou nota de repúdio e destacou o desrespeito do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) com as crenças religiosas ao usar em vão a imagem de Jesus crucificado na Páscoa. “A comparação feita pelo MTST entre Jesus Cristo e a expressão ‘bandido bom é bandido morto’ é totalmente inaceitável e desrespeitosa. É fundamental que respeitemos as crenças religiosas e a figura de Jesus, que é símbolo de amor, perdão e redenção para milhões de pessoas em todo o mundo. Essa publicação é um exemplo de desrespeito e intolerância, e precisa ser repudiada veementemente”, afirmou Nogueira.

As Frentes Parlamentares Evangélicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, publicaram nota de repúdio contra postagem feita pelo MTST, durante a Sexta-feira Santa, usando a frase ‘bandido bom é bandido morto’ sobre a imagem de Jesus Cristo na cruz.

Em outro trecho da moção, os autores declararam que “Consideramos altamente inapropriada e ofensiva a comparação entre a figura salvífica de Cristo e qualquer contexto político ou social de criminalidade”.

A moção ressalta que a “trivialização de imagens sacras pode ocasionar mágoa e indignação, contrariando os princípios de uma sociedade diversificada e respeitosa”.

As Frentes pedem que o movimento invasor reconheça “a natureza sagrada desses símbolos para muitos e a remover a postagem, além de emitir um pedido de desculpas àqueles que se sentiram ofendidos” .

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais