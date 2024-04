Câmara dos Deputados faz “recesso” no fechamento da janela partidária

Bancada de MS estará no Estado e percorre interior para filiações

“Nessa semana vamos ter um recesso para concluir as articulações da janela partidária e a partir da próxima semana teremos um mutirão para que a pauta de votação não sofra prejuízo”. Esta foi a afirmação do deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB) ao anunciar que permanecerá no Estado para concluir o processo de filiação de vereadores e prefeitos ao PSDB nesta última semana de janela partidária.

Na verdade, trata-se de um recesso branco onde votações importantes não devem ser colocadas na pauta de votação, retornando somente a partir da próxima semana, uma vez que a chamada janela partidária deve ser fechada na próxima sexta-feira. Toda a bancada federal estará na Capital e no interior concluindo as articulações para a atração das últimas filiações.

Dagoberto disse que trata de um processo bem complicado, onde as delegações de políticos do estado estão na Capital e, se o processo de filiação tiver erros, pode acabar impedindo as candidaturas. “Os políticos do interior são despreocupados com questões burocráticas e tudo acaba ficando por conta do partido aqui na Capital e isso acaba resultando em problemas futuros como exemplo a pessoa pensar que está filiada, mas não está aí como já passou o período permitido pela Legislação perdemos um bom candidato”, disse Dagoberto Nogueira.

Poderio do PSDB

Fazendo um balanço do resultado da migração dos políticos que está acontecendo desde o dia 7 de março, Dagoberto afirmou que o PSDB deve concluir a janela partidária com a filiação de 51 ou 52 prefeitos, que na maioria devem ser candidatos ou ter candidatos encabeçando a chapa majoritária. Por tudo isso, a expectativa é de que a possibilidade do PSDB eleger mais 40 prefeitos é muito grande nas eleições de 6 de outubro.

“O PSDB está atraindo prefeitos e candidatos a vereadores, principalmente por conta da força política do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja”, disse o parlamentar. De acordo com o deputado federal, o número de filiações ao partido dos tucanos poderia ser ainda maior, mas que, por conta de conveniências políticas, muitos pré-candidatos estão sendo encaminhados para siglas aliadas ao PSDB.

Dagoberto diz que Novo PAC promove avanços para MS

Os recursos para o novo PAC (Programa de Aceleração do Desenvolvimento) estão animando o deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB) que acredita que as obras anunciadas devem movimentar a economia de Mato Grosso do Sul, pois todos os municípios já estão recebendo investimentos que vão desde a infraestrutura até a educação. “É um novo momento em que o país deve viver a boa relação do governador Riedel com o Governo Federal e a atuação da bancada já está garantindo a chegada de recursos”, afirmou o parlamentar tucano.

De acordo com Dagoberto, o programa representa um compromisso com a diversidade e sustentabilidade, visando impulsionar o progresso em todas as regiões do país. “Apesar de que algumas obras do PAC em Mato Grosso do Sul estão mais relacionadas à Rota Bioceânica, setores como a educação também estão sendo contemplados” disse o parlamentar.

Um exemplo disso são as 26 novas obras distribuídas em 24 municípios. Além da aquisição de ônibus escolares para oito cidades, proporcionando um transporte seguro e acessível para os estudantes. A prioridade é o atendimento de áreas de vulnerabilidade social, como quilombolas, indígenas e do campo, fortalecendo estratégias de equidade nas políticas educacionais. O investimento das novas escolas passa dos R$ 160 milhões.

O Novo PAC está empenhado em expandir a rede pública educacional e garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, desde a primeira infância até o ensino médio. Isso inclui a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento da educação integral em todas as etapas e modalidades.

Por Laureano Secundo

