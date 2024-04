Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Agonia e euforia tucana

O PSDB vive momentos distintos no cenário político nacional e em Mato Grosso do Sul, uma vez que todas as previsões são de que a sigla não chega inteira para a disputa eleitoral de 2026, mas caminha para uma vitória sem precedentes em Mato Grosso do Sul agora em 2024, elegendo mais de 40 prefeitos e a imensa maioria dos vereadores. Um exemplo de definhamento dos tucanos está no estado de São Paulo, onde numa recente debandada quando mais de 200 prefeitos saíram do partido e rumaram para outras siglas.

Mesmo tendo em sua porta uma fila de prefeitos vereadores e diversas lideranças políticas querendo filiação, o que mais se fala na cúpula do partido em Mato Grosso do Sul, que logo após a eleição praticamente todos os seus integrantes devem sair e aqueles que têm mandato devem esperar pela janela partidária de março de 2026, mas outros devem abrir a picada ainda no fim deste ano. Somente se as urnas produzirem um milagre neste ano é que o PSDB poderá sobreviver para 2026.

Metralhadora

Desde que anunciou seu retorno ao PSDB, o ex-deputado Marçal Filho vem enfrentando ferrenha oposição ao seu projeto e assim que sua pré-candidatura foi oficializada a situação se complicou ainda mais. Apenas Reinaldo Azambuja, Sérgio de Paulo e Zé Teixeira ainda bancam a candidatura.

Já era

O deputado estadual Lucas de Lima é outro pré-candidato que deve anunciar a desistência de concorrer a prefeito de Campo Grande. Depois da entrada do ex-prefeito, Marquinhos Trad ele ficou desanimado e deve sair do partido, mas vai ter que esperar a janela que agora se abre somente em março de 2026.

Chapa pronta

Essa quase certa filiação de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja ao PSD já faz muita gente assegurar que também ficou definido a presença de Nelsinho Trad na chapa que irá concorrer ao Senado, ficando Vander Loubet de fora.

Em Sampa

A ministra do Planejamento Simone Tebet já tem dado declarações de que estará na campanha de Ricardo Nunes à reeleição pela Prefeitura de São Paulo. Para muitos é o primeiro passo no sentido de consolidar o seu projeto de estabelecer domicílio eleitoral no maior estado do país.

Ouras praias

Soraya Thronicke é outra que já trabalha com a possibilidade de concorrer a um mandato de deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro em 2026. O convite já teria sido feito para ela que ficou bastante tentada, até porque tentar a reeleição para o Senado por mato Grosso do Sul está muito concorrido.

Presidenta

A outra senadora de MS, Tereza Cristina, também já avisou o pessoal da direita que está levando muito a sério o projeto de concorrer a presidência da República em 2026. O presidente nacional do PP Ciro Nogueira disse que já tem pesquisas onde Tereza aparece muito bem.

Meninos eu vi

O então vereador Juvêncio Cesar da Fonseca foi escolhido candidato a prefeito pelo MDB após um tumultuado processo interno no MDB que contou com a desistência de nomes politicamente muito fortes naquela época, como o ex-governador Harry Amorim Costa. Juvêncio, que acabou sendo eleito, começou a disputa como azarão, até porque começou sua campanha bem depois dos demais concorrentes. Ao ser indagado se esse atraso no início da campanha não prejudicaria seu desempenho eleitoral, ele bem-humorado disse.

– Os últimos serão os primeiros.

“Entrei no PSD em busca de autonomia política” – José Carlos Barbosa, o Barbosinha, vice-governador PSD

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: