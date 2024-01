Rio Formoso contará com grupos de sustentabilidade para prevenção

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul estabeleceu um Grupo de Trabalho Interinstitucional para desenvolver propostas e projetos visando a recuperação, proteção e uso sustentável da Bacia do Rio Formoso, localizado em Bonito. Na primeira reunião, realizada hoje (18), o governador Eduardo Riedel enfatizou a importância de ações de preservação ambiental em Bonito, considerando a responsabilidade do Estado diante desse patrimônio nacional e mundial.

“Boni­to é um patrimônio do Brasil, e do mundo. E isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. A gente precisa criar mecanismos e buscar soluções. Este grupo de trabalho é importante, no sentido de estabelecer um cronograma de ações e prazos”, destacou Riedel.

Com demandas específicas relacionadas ao meio ambiente, Bonito é reconhecida como a capital do ecoturismo do Estado. Com investimentos e apoio do Governo, o município atingiu recordes em 2023, recebendo mais de 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes aos seus atrativos, conforme relatório do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito.

Este grupo específico é para que a gente possa ter ações efetivas, práticas e de curto prazo, em relação a situação do Rio Formoso. Obviamente nós já temos um conjunto de ações para toda a bacia e os outros municípios, Bodoque e Jardim, além de Bonito. O nosso objetivo é construir soluções, do Governo junto com a prefeitura”– disse o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O Grupo de Trabalho, formalizado em dezembro de 2023, terá 120 dias para apresentar propostas de ação para a recuperação, proteção e uso sustentável do Rio Formoso, um dos principais rios de Bonito, considerado um dos rios de maior beleza cênica do mundo. O foco é desenvolver soluções efetivas e práticas em conjunto com a prefeitura, visando a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região.

