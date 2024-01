Águas Guariroba chega a 2024 com 21,5 mil famílias beneficiadas

Em Campo Grande, mais de 21.553 famílias são beneficiadas pelo programa Tarifa Social, que oferece desconto de até 50% nas contas de água e esgoto e possibilita o acesso aos serviços de saneamento básico – essenciais para promoção de saúde e qualidade de vida.

“Como operadora de um serviço público essencial à vida, entendemos que servir as pessoas é uma das nossas maiores vocações. Por esse motivo, procuramos contribuir com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nosso objetivo é que todos tenham acesso a água tratada e esgoto”, ressalta o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

Para aderir ao programa, o interessado deve ter renda inferior a meio salário-mínimo vigente per capita; ser proprietário de um único imóvel exclusivo à sua moradia e de sua família ou possuir contrato de locação; ser consumidor monofásico de energia elétrica, cujo consumo não pode ultrapassar 220Kwh/mês e não consumir mais que 20m³/mês de água. Também tem direito pacientes com câncer ou doenças renais crônicas comprovadas por laudo, com renda per capita de até dois salários-mínimos.

O cadastro na tarifa social é simples. Os documentos necessários são: RG; CPF; Folha Resumo do Número de Identificação Social (NIS); Comprovante de Renda (Carteira de Trabalho ou outros); conta de Água atualizada; conta de luz atualizada. Em caso de câncer ou doenças renais crônicas, o usuário deverá apresentar laudo médico.

