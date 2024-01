Procon de Dourados divulga pesquisa de preços dos materiais escolares na cidade

A pesquisa de material escolar realizada pelo Procon de Dourados entre os dias 8 e 15 de janeiro teve resultados divulgados para ajudar na escolha na compra desses itens nesse começo de ano.

Foram pesquisados 70 itens nos 9 estabelecimentos comerciais analisados. As maiores diferenças de preço foram encontradas no papel pardo (550%), o apontador de lápis simples sem depósito (380%), caderno caligrafia brochura 48 fls (275%), papel dobradura (233,33%), papel presente (223,53%), lápis preto (216,67%), glitter 30g (200%), e o esquadro (196,97%).

Em 37 produtos foi encontrada uma diferença superior a 100% entre o estabelecimento com menor preço e o de maior preço.O objetivo da pesquisa é também chamar a atenção para a comparação dos produtos e preços antes da compra.

O Procon também deixa o recado para que na busca do menor preço, seja levada em conta a qualidade e procedências dos materiais para evitar compras de itens que deveriam durar até o final do ano letivo.

Veja a pesquisa:

Pesquisa dos materiais escolares de Dourados

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.