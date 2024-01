Dourados em Ação e sábado especial acontecem no bairro Jardim Flórida

Na quarta-feira(17) começou o segundo desenvolve Dourados em ação do ano. O bairro que receberá os serviços da vez é o Jardim Flórida.

Nesse período serão feitas a manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue. Assim como nas edições anteriores, a prefeitura vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

Sábado Especial

No dia 20 de janeiro das 8h às 12h acontece o sábado especial na E.M. Profª Efantina De Quadros,. Entre os serviços oferecidos estão:

Atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Haverá vacinação para adultos, e atendimento odontológico. Acontecem também Ações de combate à dengue, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças. Uma equipe do CCZ também vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Vacinação contra dengue

No sábado (20), durante o Desenvolve Dourados em Ação, também haverá vacinação contra a dengue. Para se vacinar é preciso apresentar documentos pessoais, carteirinha do SUS e de vacinação.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.