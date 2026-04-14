Riedel assina empréstimo de US$ 200 milhões para rodovias de MS em agenda com Lula

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira (14) para a assinatura de um empréstimo de US$ 200 milhões com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O ato ocorre às 16h30, no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A cerimônia contará ainda com a presença de autoridades do governo federal, entre elas a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti; o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães; e o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

O recurso será destinado ao programa “Rodar MS”, que prevê ações de manutenção, melhoria da segurança viária e adaptação das rodovias estaduais à resiliência climática. Parte dos investimentos será aplicada na região do Vale do Ivinhema, no sudeste do Estado.

O financiamento internacional foi autorizado pelo governo federal na última semana e encerra um processo iniciado em outubro de 2024, quando o Executivo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa o pedido de autorização para contratação do empréstimo. O projeto foi aprovado no mês seguinte, com garantia da União.

Em março deste ano, durante visita presidencial a Mato Grosso do Sul para a COP15, Riedel solicitou apoio do governo federal para destravar a liberação do crédito, que ainda tramitava na Casa Civil antes de seguir para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.

O programa Rodar MS prevê, somente neste ano, a recuperação de 1,8 mil quilômetros de estradas, com investimento de R$ 340 milhões em recursos próprios do Estado, além do aporte internacional agora confirmado.

As obras devem contemplar rodovias em diversos municípios sul-mato-grossenses, entre eles Água Clara, Aquidauana, Amambai, Maracaju, Coxim, Paranaíba, Porto Murtinho e Três Lagoas, além da capital, Campo Grande.

Com a assinatura, o governo estadual avança na ampliação da infraestrutura rodoviária, com foco na melhoria das condições de tráfego, segurança e escoamento da produção no Estado.

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