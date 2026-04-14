Tiroteio em escola na Turquia deixa ao menos 16 feridos

Um tiroteio em uma escola no sudeste da Turquia deixou ao menos 16 feridos nesta terça-feira (14), informou a imprensa local, acrescentando que o agressor tirou a própria vida.

O incidente ocorreu no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, levando à evacuação do colégio enquanto autoridades buscavam convencer o atirador a se render. De acordo com a emissora NTV, ele estava armado com um fuzil de caça.

O governador provincial, Hasan Sildak, explicou ao canal que o criminoso, um ex-aluno da instituição com cerca de 19 anos, começou a atirar tão logo invadiu a escola.

O político confirmou à imprensa que o jovem tirou a própria vida com a mesma arma usada no ataque.

Com informações do portal Terra

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