ALEMS vota criação de cartório em Nova Casa Verde e outros dois projetos nesta terça-feira Veja mais no site da ALEMS

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votam, nesta terça-feira (14), três projetos durante sessão ordinária com início às 9h. Entre as propostas em pauta está o Projeto de Lei 22/2026, de autoria do Poder Judiciário, que prevê a criação de um cartório de registro civil no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. A matéria trata da reorganização das unidades extrajudiciais do município, com a criação de uma nova serventia destinada ao Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais no distrito.

Conforme o texto, a abertura do cartório ocorrerá após a aprovação de candidato em concurso público de provas e títulos, conforme determina a Constituição Federal. Para viabilizar a implantação, o projeto altera dispositivos da Lei nº 1.511, de 5 de julho de 1994, que trata do quadro permanente dos ofícios de justiça do foro extrajudicial no Estado.

A proposta tem origem em uma iniciativa aprovada pela Assembleia Legislativa em 2022. O distrito de Nova Casa Verde tem cerca de 1.200 propriedades rurais, distribuídas entre assentamentos e fazendas. Atualmente, o cartório mais próximo está a aproximadamente 50 quilômetros de distância,o que dificulta o acesso da população aos serviços civis.

Também está na ordem do dia da sessão desta terça-feira (14)o Projeto de Lei 15/2025 , de autoria do deputado Júnior Mochi (MDB), que propõe a inclusão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada em São Gabriel do Oeste, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Organizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a festa chega à sua 15ª edição neste ano. A devoção à padroeira, no entanto, é ainda mais antiga no município, com registro oficial desde 16 de outubro de 1988.

Realizado anualmente entre os dias 3 e 12 de outubro, o evento conta com uma programação diversificada, que inclui novenas, celebrações eucarísticas, procissões, romarias, além de apresentações culturais e atividades tividades de confraternização. Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que a festa vai além do aspecto religioso. Segundo ele, a celebração possui relevante dimensão social, cultural e econômica, mobilizando voluntários e lideranças pastorais. Também será votado em discussão única o Projeto de Resolução 002/2026, proposto pelo deputado Paulo Corrêa(PL) de concessão do título de cidadão Sul-Mato-Grossense.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.

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