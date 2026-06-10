Renato Gomes propõe a criação de um banco estadual para financiar infraestrutura e combater financiamento

Legenda: O pré-candidato ao governo afirma que instituição financiaria infraestrutura, produção e servidores com crédito de juros baixos ou sem juros – Maria Clara Sousa

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, Renato Gomes (DC), pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, apresentou como principal eixo de seu plano de governo a criação de um banco público estadual.

A proposta, segundo o economista de 40 anos, tem potencial para impactar até 30% da economia local, que hoje produz cerca de R$ 250 bilhões por ano. “Com três bilhões de reais, esse banco pode operar uma carteira de crédito de 30 bilhões a 60 bilhões de reais”.

A ideia é financiar infraestrutura, saneamento, estradas, indústrias e também ajudar servidores públicos endividados. “A quantidade de servidor público que chega até mim e se diz altamente endividado é enorme”, revelou.

Gomes explica que a ideia é oferecer crédito com juros baixíssimos, ou até sem cobrança de juros, exigindo apenas o pagamento do valor principal. “Um banco público que simplesmente requer o pagamento principal de volta, ou que cobre juros muitíssimo baixos, para que haja um alívio da nossa economia”.

O economista critica o atual sistema financeiro nacional, que considera concentrador e prejudicial à população. “O controle monetário nacional foi entregue ao sistema financeiro privado, que hoje impõe taxas de juros de 400% para o povo”, disparou.

Para sustentar a urgência da proposta, Gomes cita dados do Banco Central e lembra que o PIB brasileiro é de R$ 12 trilhões, enquanto o saldo de crédito na economia chega a R$ 20 trilhões. O custo anual para rolar esse estoque de crédito, explica, equivale a cerca de R$ 6 trilhões – metade do PIB nacional.

Diante desse cenário, ele acredita que os estados não podem esperar soluções apenas do governo federal. “Instituindo um banco público estadual com operações que não cobrem juros. Que simplesmente requer o pagamento principal de volta”, propôs e completa. “Ou que cobre juros muitíssimo baixos para que haja um alívio da nossa economia e haja um desenvolvimento da economia”.

O banco também poderia atuar na geração de energia barata, aproveitando o potencial do estado em sol, rios, biomassa e cana. Gomes defende que a criação de um banco público estadual é uma medida compensadora diante de um sistema tributário e financeiro que prejudica as regiões.

“Esse problema consome pelo menos a metade dos nossos problemas. Eles são problemas financeiros ou monetários”. O pré-candidato disse que levará essa solução ao conhecimento da população durante toda a campanha. “O cerne da nossa solução para o nosso povo, do nosso estado, existe nesse pilar”, concluiu.

Por Lucas Artur, Sarah Chaves

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