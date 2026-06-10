PRF inaugura Unidade Operacional em Ivinhema nesta quarta-feira (10)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inaugurou, nesta quarta-feira (10), a Unidade Operacional em Ivinhema, também conhecida como Posto de Amandina, localizada na BR-376, em Ivinhema, cidade distante 289 quilômetros de Campo Grande.

Com investimento total de R$ 5,2 milhões, custeado pelo Governo Federal, a nova estrutura foi planejada para proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais rodoviários federais e aprimorar o atendimento aos usuários das rodovias federais. A unidade conta com instalações modernas e recursos voltados à segurança, fiscalização e eficiência operacional.

Segundo informações divulgadas pela PRF, a nova estrutura conta com cobertura de pista para realização de fiscalizações em condições climáticas adversas, rampa para inspeção de veículos, canil para acomodação de cães farejadores e sala destinada à integração de ações com outros órgãos e instituições.

Localizada em uma região estratégica, a Unidade Operacional Ivinhema amplia a presença da PRF no estado e contribuirá para o enfrentamento aos crimes nas rodovias federais, o combate ao transporte irregular de cargas e passageiros, além do desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção de um trânsito mais seguro.

A implantação da Unidade Operacional Ivinhema integra o processo de modernização e fortalecimento da infraestrutura da PRF em Mato Grosso do Sul, permitindo maior capacidade de atuação, melhores condições de serviço aos policiais e mais agilidade no atendimento à população.

A PRF reforça seu compromisso com a segurança pública, a fiscalização das rodovias federais e a preservação de vidas, mantendo uma atuação integrada junto aos demais órgãos e à comunidade.