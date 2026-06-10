Dupla é presa transportando 156 quilos de maconha no porta-malas de carro, em Eldorado

Foi apreendido nesta última terça-feira (09), 156 quilos de maconha em Eldorado, cidade distante 442 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PRF (Policia Rodoviária Federal), durante fiscalizações na BR-163, os policiais abordaram uma caminhonete ocupada pelo motorista e um passageiro. Em vistoria no veículo a equipe encontrou vários fardos de drogas no porta-malas, contendo 156 quilos de maconha e 400 gramas de haxixe.

Os dois homens confessaram terem pego a droga em Ponta Porã e a levariam até Bombinhas (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Eldorado.