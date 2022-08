Moradores ficam mais de 18 horas sem energia elétrica e relatam transtornos

Após o vendaval que atingiu Campo Grande na tarde de ontem (16), vários bairros da Capital ficaram sem energia elétrica, causando sérios transtornos por conta da queda de árvores. Um desses bairros, o Vivendas do Parque, moradores ficaram sem eletricidade por mais das 15h até às 10h de hoje.

“A gente até brinca no bairro, se ventar em Ribas do Rio Pardo, a gente passa horas sem energia elétrica no Vivendas do Parque”, relatou o auxiliar de eletricista, Alexandre Alves, que mora na região.

Outra inconformada com a situação, a esteticista Jhulie Graciela disse que é constante a queda de luz no bairro, principalmente quando chove em Campo Grande. “Isso até revolta a gente. Tenho um salão de beleza e por conta dessas quedas de energia tenho prejuízo. Por causa disso, já ficamos 3 dias sem luz”.

O Portal Estado Online procurou o Grupo Energisa para entender porque os moradores ficaram mais de 18 horas sem luz elétrica no bairro. Em nota, a concessionária relatou o problema de ontem, não especificando sobre as quedas de luz constantes no bairro Vivendas do Parque

Acompanhe a nota abaixo:

A Energisa informa que a tempestade que atingiu Mato Grosso do Sul na tarde desta terça-feira (16), veio acompanhada por fortes rajadas de ventos e por descargas atmosféricas. A violência dos ventos arremessou a vegetação, em alguns casos árvores foram derrubadas, causando danos à rede elétrica, como o rompimento de cabos e fios, e transformadores nos postes de distribuição.

Em Mato Grosso do Sul foram registradas aproximadamente 270 mil descargas elétricas na noite de ontem. A situação se agravou nos municípios de Campo Grande, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo.

A concessionária acionou seu plano de contingência, aumentando em cinco vezes o número de equipes no atendimento em campo. A Capital concentra o maior número de interrupções, onde as rajadas de ventos chegaram a 85 km/h.

Nesta quarta-feira, as ocorrências se concentraram nas seguintes localidades: Pioneiros, Alves Pereira, Jardim Centro Oeste, Vila Taveirópolis, Maria Aparecida Pedrossian, Vila Nasser, Vila Piratininga, Jardim Centenário, Parque do Lageado, Moreninha, Jardim Los Angeles, Chácara das Mansões, Vila Carlota, Conjunto Aero Rancho, Vila Nova Campo Grande e Vila Taquarussu.

Até o início da noite, mais de 80% das ocorrências registradas nesses bairros já estavam com a energia normalizada.

