Reinaldo Azambuja assume a presidência estadual do PSDB

O tucano Sergio de Paula, ex-presidente estadual do PSDB no Estado anunciou nesta segunda-feira (25), que a partir do dia 27 de julho o Governador Reinaldo Azambuja assume a presidência do partido PSDB.

Sergio de Paula tomou esta decisão de cunho pessoal no último dia 20, e imediatamente o seu vice o deputado estadual, Paulo Correa (PSDB), assumiu. Mas em uma reunião interna ficou no mesmo dia decidido o nome de Reinaldo Azambuja.

Segundo de Paula, sua saída se deu para se dedicar na secretariada da Casa Civil e também participar da campanha do pré – candidato Eduardo Riedel, além de colocar sua família em primeiro lugar. “O Governador assumindo, é a liderança maior, e terá um peso importante para a campanha de Riedel. Não vou ser coordenador, mas sim um colaborador incansável da campanha.”, afirmou o ex- presidente que defendeu o crescimento político do partido no Estado durante sua gestão.

Ele durante a coletiva afirmou que no momento não tem intenção em assumir o TCE (Tribunal de Contas), enquanto estiver no Governo do Reinaldo e que a vaga será indicada pela Assembleia Legislativa.

Agradeceu pelo tempo a frente do partido e reafirmou que há mais de um ano havia avisado que entregaria o mandato.

Após o expediente como secretário estarei dedicado na campanha do Eduardo Riedel ” O Riedel continuará o governo municipalista”, frisou de Paula.

Durante sua fala foi incansável em frisar que o partido ganhará mais peso ainda com o Reinaldo a frente do partido e que entrega com o sentimento de dever cumprido.