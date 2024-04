Recém filiado ao PL, Caio Augusto Moraes fala sobre possível pré-candidatura

O ex-vice-prefeito de Ponta Porã, Caio Augusto Moraes, se filiou recentemente ao Partido Liberal (PL), e afirma estar otimista com a nova fase de sua trajetória na política. Além de ex-vice prefeito, Caio Augusto também acumula experiência como vereador e Secretário municipal de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo de Ponta Porã.

Em entrevista para O Estado, Moraes afirmou que em conversa com a executiva estadual do partido, se colocou à disposição para juntos, possam construir possibilidades que contribuam com o cenário político, priorizando sempre a realização de um trabalho relevante para a sociedade.

“Sou um soldado! Não me preocupo com patente, com cargo e respeito todas as decisões que o partido acordar. Não chego ao partido definido como pré-candidato oficial à prefeitura. Estou à disposição para as determinações do partido, como cabo eleitoral, coordenador ou candidato, seja a vereador ou à prefeitura” pontuou.

Caio Augusto afirmou ainda que recebeu dois convites ocupar um cargo no Governo do Estado, mas que no momento, optou priorizar questões familiares e continuar trabalhando em Ponta Porã. Portanto, agradeceu a oportunidade e declinou aos convites.

Ainda sobre sua chegada ao Partido Liberal, Moraes explicou que escolheu o partido porque de todos os existentes, ele avalia o PL como o único realmente comprometido com as pessoas, e com os valores que ele considera essenciais para a sociedade como Deus, pátria e família.

“Me filiei ao PL para somar, e as decisões que forem acordadas, serão respeitadas. Cargo em si, não me motiva! O que me motiva é poder ajudar a sociedade. Agradeço à executiva do PL pela receptividade, desde minha filiação,” finalizou.

