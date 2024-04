Maior feira agro do MS, começa nesta quinta (4) com show de Victor e Léo, atrações gastronômicas, parque de diversão e com mais de 150 expositores.

Começa nesta quinta-feira (4), a 84ª edição da Expogrande 2024, a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul. Serão 11 dias de leilões, exposições, julgamentos de animais, gastronomia e diversão para toda a família, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

A tradicional feira reunirá mais de 150 expositores, 17 leilões de 11 raças diferentes, com expectativa de 120 mil visitantes e uma movimentação financeira de mais de R$ 150 milhões para o Estado, superando os R$ 110 milhões da edição de 2023. O evento é realizado pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), desde 1933 e só foi interrompido em duas circunstâncias: durante a Segunda Guerra Mundial e por dois anos durante a pandemia de Covid-19 devido as normativas de isolamento social.

Além do mundo do agronegócio, a Expogrande também oferece uma gama de oportunidades para os setores gastronômicos, parque de diversões, e show de nomes nacionais como as estrelas Ana Castela, Lauana Prado e Gustavo Mioto, além de nomes já conhecidos como Victor e Léo na abertura, e Guilherme e Santiago, dupla responsável pelo show de encerramento, de forma gratuita, no domingo, 14 de abril.

“No ano passado tivemos nove leilões, esse ano serão 17; recebemos 100 mil pessoas e agora a expectativa é aumentar 20% desse número. Expositores também, estamos com um número bem acima do que o do ano passado, a feira está em uma crescente”, disse o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, em entrevista ao jornal O Estado.

A Exposição pretende trazer um evento ‘raiz’, valorizando o trabalho do homem do campo, além de atrações sertanejas diversificadas, que devem atrair tanto o público mais jovem quando os mais tradicionais. “A Feira Raiz significa ter toda a parte que tradicionalmente tinha no passado. Isso implica, no retorno da Barraca da Veterinária, ter bares lá dentro com música ao vivo. É uma feira em que a população no fim de semana poderá visitar, como forma de lazer [além das exposições voltadas para o agronegócio]”, disse Bumlai.

Lugar de criança

Para garantir a diversão da criançada, o local trará o Parque de Diversões Azoia, que abrirá durante todos os dias da exposição, a partir das 19h, e aos domingos, com matinê no período da tarde, com brinquedos como Crazy Dance, Kamikase, Samba, Tele Combate, Trompa a trompa e o Disco.

Também haverá o projeto Fazendinha, com pequenos animais, como coelhos, pôneis e até mesmo uma ilhama, além da instalação de uma vaca mecânica para que os pequenos aprendam de maneira lúdica e interativa sobre o processo de produção de leite e o caminho para chegar na mesa do consumidor, por meio do projeto “Agrinho Explica”, do stand do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). A palestra não precisa de agendamento e é realizada das 08h às 17h.

Alimentação

Quem for conferir a Expogrande deste ano poderá contar com diversos standes de alimentação, desde a praça de food trucks, com vinhos, chopp, pastelaria, comida regional e o restaurante Fazenda Churrascada, point da carne em São Paulo que chegou em Campo Grande ano passado. Outro destaque é o ExpoBar, espaço com música ao vivo e capacidade de pelo menos 300 pessoas.

Haverá também lojas de confecções, acessórios, chapéus, calçados, artesanatos, além de lojas voltadas para o agro, com máquinas, tratores, implementos e insumos, e comércio fora do parque, de gestão da Prefeitura de Campo Grande.

Barulho

Uma das grandes reclamações em torno da feira é o barulho causado pelos shows e pela movimentação. Há anos os moradores da Vila Carvalho, onde fica o Parque de Exposições Laucídio Coelho, travam um “cabo de guerra” com a Acrissul e em 2022 os shows e as exposições foram realizadas em locais diferentes. Porém, desde o ano passado, o evento ocorre no Parque, após acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

“Nós fizemos um acordo com o Ministério Publico, que prevê que os shows terminem a 00h30. Então, preservando a questão da vizinhança, e, ao mesmo tempo, a tradição da feira, que já vai para sua 84ª edição, dentro desse equilíbrio, chegamos ao consenso que esse horário atenderia as expectativas. Com isso, nos encerramos essa demanda que se arrastava a mais de 10 anos. No ano passado nos terminamos os shows a meia-noite e até onde sabemos, não houve uma reclamação”, disse o presidente.

Uma das novidades neste ano é a mudança do palco principal para o local onde funcionava o estacionamento dos associados, ao lado da entrada. Outra alteração é a pista de julgamento de animais, totalmente reformada para as apresentações e provas diversas – que neste ano volta a ser palco da cerimônia oficial de abertura, no dia 4 de abril, a partir das 18h30.

Programação

Oficinas

A Expogrande 2024 também é local de conhecimento, e irá oferecer três palestras sobre temas como produtividade, preço e produção agropecuária do Estado. Durante a exposição, quatro oficinas serão realizadas, entre elas a “Bebidas à Base de Café”, sobre tipos de grãs e inovação em receitas de café gelado. A segunda oficina, “A Arte do Churrasco”, vai ensinar os interessados sobre cortes de carne, formas de preparo e como assar cada corte.

Outra oficina será a de drones, que deverá orientar sobre pilotagem do equipamento, identificando oportunidades de trabalhos e serviços no campo. A última oficina é para quem é interessado no ramo da beleza e autoestima, com a aula “Beleza Total” para quem busca apreender sobre o uso adequado do protetor solar, cuidados com as unhas e realce do olhar.

* dias 04 a 07: “Bebidas a Base de Café – das 14h às 18h;

* dia 11: Oficina de Drone – 1ª turma das 13h30 às 15h30 e 2ª turma das 15h30 às 17h30;

* dia 12: “Beleza Total: cuidado e autoestima da mulher” – das 14h às 19h;

* dia 13: “A arte do churrasco” – das 15h às 19h.

Shows

O principal destaque da Expogrande são os shows. Este ano, o evento será dividido em dois finais de semana. Já nesta semana, na quinta-feira (4), a dupla Victor e Léo abrem os trabalhos. No dia seguinte, na sexta-feira (7), Lauana Prado, cantora responsável por viralizar sua versão sertaneja da música “Escrito nas Estrelas” de Tetê Espíndola, sobe ao palco, seguida de Gustavo Miotto.

No sábado (6) tocam Henrique e Juliano e no domingo, Fred e Fabricio, em show gratuito. A principal atração será Ana Castela, no dia 12, seguida de Rayane e Rafaela. No sábado (13) será a vez de Simone Mendes, e no domingo, Guilherme e Santiago encerram a programação, com show gratuito.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link: https://baladapp.com.br/a/expogrande-2024-campo-grande-ms-04-de-abril-de-2024/4792 . Para o show de hoje, os preços variam entre R$ 50,00 e R$ 500,00.

Por Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.