Segundo acusado da morte de Wesner em lava jato é preso

Thiago Giovanni Demarco Sena, de 26 anos, estava foragido há quase dois meses pela morte do jovem Wesner Moreira da Silva, ele foi preso nesta terça-feira (02).

O outro acusado, William Enrique Larrea, 37 anos, havia sido preso no dia 27 de fevereiro. Thiago Giovanni Demarco Sena, 26 anos, e William Enrique Larrea, 36 anos, foram sentenciados a 12 anos de prisão no julgamento que aconteceu em março de 2023. Entretanto, os condenados tiveram o direito de recorrer em liberdade, sendo presos após o júri. Em 19 de fevereiro de 2024, o juiz decidiu pela prisão dos dois réus.

William havia sido preso e Giovanni estava foragido até à data de ontem (02), quando foi preso.

O caso

Wesner foi vítima de, segundo os acusados, uma “brincadeira” do proprietário do lava jato e de um ajudante, que consistiu em introduzir o bico de uma mangueira de compressão de ar nas nádegas do adolescente. Ele passou mal, teve vômitos, inchaço na barriga, dor forte e foi levado ao hospital. Dias depois do ocorrido ele faleceu após perder parte do intestino.

Segundo o laudo médico, a causa da morte foi por hemorragia interna no esôfago, que teria rompido com a pressão gerada pelo aparelho de ar comprimido.

