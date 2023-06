Puccinelli destaca nomes competitivos para sucessão em Aquidauana

[Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

O ex-governador André Puccinelli, presidente de honra do MDB de MS e pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, enfatizou a presença de nomes competitivos para a sucessão municipal na cidade de Aquidauana. Durante sua visita ao município, localizado a 141 km da Capital, Puccinelli participou de uma reunião às margens do rio Aquidauana, juntamente com o ex-prefeito, Fauzi Suleiman e lideranças do MDB.

O ex-governador foi calorosamente recebido com aplausos e, durante o encontro, afirmou que a federação entre MDB e PSDB não será formalizada, mas que as legendas caminharão juntas na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, no pleito municipal.

iscutidos durante a reunião foi a sucessão do atual prefeito, Odilon Ribeiro (PSDB), que o MDB cita como um dos melhores prefeitos do Estado. O ex-governador afirma que o partido seguirá o acordo feito ainda na primeira eleição de Odilon Ribeiro, em que houve apoio com um vice do MDB e, agora, o PSDB deverá disponibilizar um vice, dando a vez aos emedebistas.

Puccinelli, em sua fala, destacou que o MDB de Aquidauana tem nomes qualificados para apresentar aos eleitores do município.

“Na primeira eleição aqui houve um acordo e apresentamos um vice-prefeito para o prefeito Odilon. Na reeleição nós também o apoiamos. Agora, apalavrado desde aquela época, é de se ter candidato do MDB com um vice do PSDB. Fomos procurados e com o deputado Junior Mochi tomamos café da manhã com o governador Eduardo Riedel. O PSDB cresceu muito e sempre estivemos juntos e demos apoio, em várias eleições.”

Entre os nomes mencionados pelo ex-governador, estão o do vereador Nilson Pontim, atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Yousseff Saliba, que ocupa, atualmente, a pasta da Cultura e do Turismo da prefeitura, e o empresário Mauro do Atlântico, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-secretário de Educação, na gestão de Odilon Ribeiro.

Com a divulgação desses nomes pelo MDB de Aquidauana, a expectativa é que o quadro seja desenhado de forma mais rápida.

Ambos os partidos fizeram acordo para colaborar mutuamente em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, reforçando a importância da união entre as legendas para alcançar resultados positivos nas eleições municipais.

Campo Grande

O MDB e o PSDB, embora ainda não formalizem uma aliança em Campo Grande, possuem dois nomes de peso: Puccinelli e o deputado federal Beto Pereira. O quadro pode ser desenhado de diversas formas, tendo a disputa entre ambos ao cargo de prefeito ou mesmo um saindo como vice do outro. A grande incógnita é quem estaria disposto a ceder para o posto de candidato a vice.

"Perguntaram pra mim se eu seria vice. Falei: aceito um nome do PSDB para ser meu vice. Aí combinamos de deixar Campo Grande para o ano que vem. Não é cobrar e exigir. É um acordo de um grupo político para o bem da cidade. Exigir é coronelístico, por isso, vamos sentar e conversar", disse Puccinelli.

