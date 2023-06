Frente Parlamentar debate sobre credenciamento ao SUS

Está agendada para a segunda-feira (19) a reunião da Frente Parlamentar da Comunidade Terapêutica, coordenada pelo deputado Pedrossian Neto (PSDB). O evento, marcado para as 14h no Plenarinho Nelito Câmara, é aberto ao público e imprensa e será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis: Canal 9 da Claro Net, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e ainda cobertura do Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens.

De acordo com a assessoria da Frente, o encontro deve reunir cerca de 20 comunidades terapêuticas e também foram convidados representantes da Rede de Assistência Psicossocial da Secretaria de Saúde do Estado, bem como da Defensoria Pública Estadual.

A pauta desta edição será a discussão dos requisitos para essas comunidades se credenciarem no Sistema Único de Saúde e ouvir quais são as dificuldades delas para adesão. A Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas foi instituída pelo Ato 29/2023, da Mesa Diretora e tem por objetivo a discussão e implementação de políticas públicas relativas a problemas vivenciados por usuários de substâncias psicoativas.

Além de Pedrossian Neto, também fazem parte da Frente os deputados Coronel David (PL), Junior Mochi (MDB), Lucas de Lima (PDT), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB), Zeca do PT (PT) e a deputada Mara Caseiro (PSDB).

