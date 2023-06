Deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende disputam diretório do PSDB em Dourados

A eleição para definição da nova direção executiva dos tucanos na cidade será no mês de agosto

Uma disputa acirrada pela presidência do diretório municipal do PSDB está se formando em Dourados, com os deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende se colocando como candidatos. Essa disputa interna tem o potencial de desencadear uma “briga” entre os tucanos, caso um consenso não seja alcançado. Com racha em vista, lideranças do ninho tucano já comentam sobre a disputa nos bastidores. A eleição do diretório é em agosto.

De um lado, está o deputado estadual Zé Teixeira, que visa o comando do diretório municipal para impulsionar sua pré-candidatura a prefeito de Dourados, nas eleições de 2024. Teixeira, que já possui experiência como legislador estadual, busca conquistar o apoio necessário dentro do partido para consolidar sua candidatura e fortalecer sua base eleitoral.

Por outro lado, tem o deputado federal Geraldo Resende, que defende a necessidade de consenso em torno de seu nome, especialmente pelo fato de Teixeira manifestar intenção de se candidatar. Resende argumenta que é importante evitar que a influência de pré-candidaturas individuais prejudique os interesses coletivos do partido.

Em declaração ao InvestigaMS, o deputado Geraldo Resende afirmou que defende uma chapa de consenso, na qual nenhum dos integrantes seja pré-candidato, a fim de evitar interferências em seu próprio projeto pessoal. Caso essa condição não seja atendida, ele está disposto a lutar pela realização de prévias no partido e votação para definir o diretório. “Se acaso for ao limite e não conseguir chapa consensual, vamos à disputa”, declarou.

Diante desse cenário, a disputa pela presidência do diretório municipal do PSDB, em Dourados, promete ser acirrada e gerar divisões internas, caso não seja alcançado um acordo entre as partes. O embate entre Teixeira e Resende pode criar um clima de tensão e incerteza no partido, afetando sua unidade e estratégias futuras. Em contato com o deputado Zé Teixeira para obter seus comentários sobre sua investidura ao cargo de presidente do diretório municipal, ele informou que não estava disponível para entrevistas ao jornal O Estado, no momento.

À medida que a disputa pela presidência do diretório municipal do PSDB de Dourados se intensifica, os olhares se voltam para o desfecho desse impasse. Os próximos passos dos deputados Teixeira e Resende serão cruciais para determinar a direção que o partido tomará, em relação à sua estrutura de liderança e às eleições municipais de 2024.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

