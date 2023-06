Comprar papel higiênico custa quase R$ 35 para o consumidor

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Produto obteve variação de 73,32% entre os supermercados

Os itens de limpeza e higiene tem ajudado a encarecer a cesta básica. O papel higiênico, por exemplo, variou 73,32%, sendo vendido entre R$ 9,90 e R$ 34,49. A pesquisa é realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos de Campo Grande.

Ainda no setor de produtos de limpeza, o detergente líquido de 500 ml da marca Ypê está custado R$ 2,59, no Nunes, e R$ 3,25, no Comper, uma variação de 25,48%. O custo médio apontado é de R$ 2,98.

O arroz de 1 kg, da marca Tio Lautério, custa entre R$ 17,79 e R$ 22,90 (28,72%). O preço médio calculado é de R$ 20,93.

O pacote de feijão foi encontrado nas prateleiras dos mercados custando entre R$ 6,75 e R$ 8,49. A variação percentual é de 25,77%, e o preço médio apontado de R$ 7,63.

O quilo do trigo custa de R$ 3,39, no Assaí, a R$ 4,59, no Fort, apresentando uma variação de 35,40% e preço médio de R$ 3,83.

A margarina Qualy com sal, de 500 g, foi um dos itens da cesta básica que apresentou maior diferença de preço: 111,75%, custando entre R$ 10,99 e R$ 5,19. O preço médio calculado é de R$ 8,40.

O quilo do tomate custa entre R$ 6,35 (Pires) e R$ 7,99 (Comper), o preço médio é de R$ 7,27. Já a variação calculada é de 25,83%.

Açougue

O quilo do frango congelado custa entre R$ 7,69 e R$ 12,99, diferença de 68,92%. O valor médio calculado é de R$ 10,34. Já o quilo do coxão mole está custando entre R$ 22,90 e R$ 5,90 (56,76%). Em média, o consumidor precisa gastar R$ 32,90 para comprar o corte.

