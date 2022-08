Puccinelli defende construção de casas populares

Candidatos ao governo do Estado participaram na última terça-feira (16), de um debate na Capital, e vários assuntos foram apresentados e o ex-governador, André Puccinelli abordou sobre trazer novamente para o Estado mais de 90 mil casas.

André foi o governador que conseguiu acabar com as favelas no Estado e reconhece a importância da moradia para as famílias. A Capital e o interior como por exemplo Três Lagoas, a terceira maior cidade do Estado sofrem com sem tetos, famílias vivendo em barracos por falta de habitação.

“Casa é dignidade. O futuro de Mato Grosso do Sul está em construirmos as 90 mil unidades residenciais que estão faltando no nosso estado”, defendeu André em entrevista ao Programa Tribuna Livre, da Rádio Capital, na manhã de segunda-feira (15).

