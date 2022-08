Há dias sem tomar banho e sem comer, idosa vive abandonada na Vila Fernanda

O 6º Departamento de Polícia Civil de Campo Grande atendeu a uma denúncia e encontrou, na tarde desta quarta-feira (17), Silvia Ferreira, 74, morando em situação de abandono em uma casa da Rua João Martins Neto, no bairro Vila Fernanda, na Capital.

Conforme apurado no local, Silvia recebe R$ 1 mil reais por mês através do benefício social do Loas e possui três filhos, todos moradores da Capital, dois na moreninha e um internado por conta de problemas com drogas. Silvia nasceu no Paraná e veio para Campo Grande com o marido.

O delegado Camilo esteve no local e constatou que se tratava de ambiente inabitável, com cheiro forte de urina, fezes esparramadas e geladeira infestada de baratas. “Custa acredita que o ser humano que esteja morando nessas circunstancias.”

De acordo com o delegado, o próximo passo da polícia é autuar os responsáveis pela omissão da idosa. “Ela possui filhos, já possuímos a qualificação deles, iremos intimá-los para que eles possam dar os esclarecimentos.”

Antes de ser acolhida pela SAS (Secretaria de Assistência Social), Silvia comentou que a ultima vez que um filho a visitou foi há 3 meses atrás. Além disso, contou que há 7 anos perdeu as forças para realizar as tarefas domésticas e que nem entrava mais dentro da casa.

A senhora possui piolhos, está há dias sem tomar banho e com alimentação precária. Não sabemos o estado de saúde dela, mas ela merece cuidados. O procedimento está sento apurado conforme o artigo 99, do código do idoso, sem prejuízo de eventuais ações penais que ainda podem surgir”, finaliza o delegado.

A SAS divulgou que uma equipe do Creas (Centro de Referência de Assistência Social) do centro já foi mobilizada e levaram um advogado. Acesse também: Moradores ficam mais de 18 horas sem energia elétrica e relatam transtornos

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf