Eleições 2022- Candidatos deram “play” nas redes

A partir desta terça-feira (16), os candidatos de todo o Brasil está liberado para fazer propaganda de suas candidaturas, incluindo divulgação na internet, caminhadas, carreatas, passeatas, entrega de santinhos e uso de alto-falante e reuniões abertas. Os candidatos ao Governo do Estado já começaram a usar as redes para pedir voto, canal este que será um dos carros “chefes” deste pleito na briga pelo voto.

Criatividade, emoção, gatilhos mentais são alguns dos recursos usados para atrair cliques nas redes e ganhar seguidores reais. O candidato ao Governo, Eduardo Riedel (PSDB), deu o play em sua campanha de forma oficial e usa o discurso de não ser conhecido ou ser nome “batido” na política. “Você pode até não me conhecer, mas a partir de agora vai ouvir falar muito no meu nome. Aperte o play e vamos, juntos, construir um novo futuro para Mato Grosso do Sul.” falou Eduardo Riedel, que oficialmente discursou em prol de sua campanha a governo do Estado.

O candidato ao governo do Estado pelo MDB, André Puccinelli, na legenda já afirmou que começou para valer, sempre usando o coração vermelho, em seu vídeo postado afirmou não ter ressalva alguma.

A candidata ao Governo do Estado, Rose Modesto (União Brasil), já foi objetiva e dando Boas-vindas a campanha oficial, já pediu voto. “Oi, gente! Chegou a hora! Começou oficialmente a campanha para o Governo. Essa talvez seja a eleição mais importante da história do nosso Estado. Hoje vivemos uma crise sem precedentes e nossa gente precisa de alguém com um olhar humano para cuidar do nosso povo. É por isso que sou candidata ao Governo do Mato Grosso do Sul com coragem e fé em Deus, vamos juntos. Quero pedir o seu apoio. Divulgue nossa candidatura, chame seus amigos e amigas para seguir nossas redes e acompanhar as propostas que tenho para apresentar. Então vamos nessa e já deixo aqui o meu pedido: dia 2 de outubro, vote 44 para mudar o Mato Grosso do Sul! A liberação vai até à véspera da eleição que ocorre no dia 2 de outubro.” , discursou Rose.

O Capitão Contar convocou os “soldados” a afirmou que sua candidatura como oficial e que não desistiu.

O candidato ao governo, Marquinhos Trad (PSD), desde 30 de julgo não se manifesta em seu feed no instagram e tem usado apenas os stories divulgando suas caminhadas no interior.