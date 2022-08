Deputados votam pela exclusão da penhora em previdência

A Câmara federal analisa a proposta que proíbe a penhora de recursos aplicados em plano de previdência complementar. Os autores do projeto José Medeiros (PL – MT) e Major Fabiana (PL – RJ), apresentaram uma medida provisória no projeto de Lei 1415/22 querendo que o texto também seja entendido como recurso de natureza alimentar, assim não permitindo que os valroes possam vir a serem penhorados.

O texto altera o Código de Processo Civil, no trecho que exclui da penhora diversos recursos de natureza alimentar, como salário, pensão e aposentadoria, entre outros.

Segundo a Agência Câmara a proposta será analisada de forma conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.

