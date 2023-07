Presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite vem ao MS para discutir eleição

No próximo sábado (8), o PSDB-MS realizará o evento “Diálogos Tucanos”. O encontro contará com a presença do presidente nacional do partido e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O evento ocorrerá às 9h, no diretório estadual do PSDB, localizado na avenida Ministro João Arinos, número 156, em Campo Grande. O encontro promete reunir filiados, simpatizantes e líderes políticos, para debaterem os rumos do[ partido, em Mato Grosso do Sul e no país.

O “Diálogos Tucanos”, em Mato Grosso do Sul, será o quarto de uma série de encontros em diversas regiões brasileiras, para debater o futuro e reestruturação do PSDB. A iniciativa busca promover um espaço de discussão e interação entre os membros do PSDB. A organização está a cargo do ex-governador e presidente regional do partido, Reinaldo Azambuja.

O objetivo do ninho tucano é formar estratégia para fortalecer pautas e construir novas ideias. As lideranças irão ouvir as particularidades de cada região, para que o partido construa respostas sobre suas novas perspectivas de maneira coletiva e orgânica. Durante o evento, também serão abordados temas de relevância nacional e de cunho estadual. Além dos rumos eleitorais, visando as eleições municipais de 2024, que também serão temas de discussão.

As informações regionais de MS serão coletadas e, ao final da rodada desses encontros pelo Brasil, o partido vai apresentar um seminário, com resultados consolidados de toda a jornada.

A presença do presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, acrescenta um peso significativo ao encontro. Reconhecido por sua liderança e por sua atuação à frente do governo do Rio Grande do Sul, Leite tem sido figura destacada no cenário político nacional, sendo considerado uma das principais vozes do partido.

“Eu tenho o papel de liderar, para dentro do PSDB, a discussão sobre as agendas do partido, o seu propósito, suas bandeiras. Esse será um momento de discussão e de alinhamento interno”, afirma Eduardo Leite.

O presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, encara como positiva a vinda do presidente Eduardo Leite e fala da importância do fortalecimento partidário. “É preciso conversar, ouvir para avançar e fortalecer nosso partido. Faremos um evento voltado para nossos filiados e lideranças. A vinda do Eduardo para cá mostra os novos rumos para o futuro do partido”, conclui.

[Rayani Santa Cruz – O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.