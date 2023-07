Saúde íntima da mulher é tema de live com especialista

Quando o assunto é saúde da mulher muito se fala em novos tratamentos estéticos, e muitas esquecem da importância da saúde íntima da mulher, mas a divulgação do tema tem ganhado força.

A Ginecologista Simone Giroldi de Oliveira, especialista em longevidade Saudável é expert no assunto e nos próximos dias irá fazer uma live no Instagram a convite da nutricionista Ramiele Calmon especialista em saúde da mulher 40+.

Simone é Ginecologia regenerativa, especialista na Saúde íntima, estética íntima, modulação hormonal e possui um canal no youtube com mais de 15 mil seguidoras em que temas como: saúde íntima feminína, ovulação, gravidez, períodos férteis e tantos outros assuntos.

Ela adiantou com exclusividade ao Portal do Estado MS o assunto que tratará na live. Dentre eles sobre o órgão genital que aos 40 anos pode se tornar flácido, e sabe porque? Por falta de colágeno, gerando falta de prazer sexual durante as relações sexuais. Prolapso dos órgãos genitais- devido a perda força muscular resultando do útero e bexiga caída,

Escurecimento da região íntima- principalmente dos pequenos lábios dentre outros assuntos que interessam para a saúde da mulher 40+.

A falta de hormônios podem acarretar inúmeros problemas como dor, ressecamento acarretando problemas na auto-estima da mulher.

Simone irá tratar também da importância do uso de tratamentos como: laser vaginal, radiofrequência, peeling genital, preenchimento da região íntima.

Quebrar o tabu de falar da parte íntima devolvem a qualidade de vida a essas mulheres.

Aos 40 anos os hormônios que sofrem mais alterações nesse período são os níveis de progesterona e estrogênio, hormônios femininos relacionados à lubrificação vaginal, absorção de cálcio. Outro hormônio que sofre alteração é a testosterona, ligado ao desejo sexual e a massa muscular.

Estes é muitos outros detalhes que trazem clareza e que serão discutidos. A live estava programada na última quinta (6), não aconteceu devido uma falha técnica.

Acesse o canal de Simone,aqui.