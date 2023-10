PSDB-MS elege Azambuja e Resende para Diretório Regional

O presidente estadual Reinaldo Azambuja, que permanecerá no cargo, fala da importância do ato democrático no partido, o deputado federal Geraldo Resende será o vice-presidente da legenda, e o deputado Beto Pereira assume a 1º secretária. “A nova Executiva Estadual do PSDB contará com a presença dos nossos deputados federais, estaduais, prefeitos e lideranças importantes nos municípios. Nossa gestão continuará plural e por isso a importância de todos participarem”.

As novas executivas da Diversidade Tucana, Juventude, PSDB-Mulher e Tucanafro também serão definidas na manhã de sábado. Por conta da epidemia, a última convenção foi realizada em maio de 2019, quando o então deputado estadual Beto Pereira passou o bastão do ninho tucano para Sérgio de Paula. Em julho de 2022, com a renúncia de Sérgio de Paula da presidência, Reinaldo Azambuja assumiu a o cargo de forma provisória após reunião da Executiva estadual do partido.

Em Mato Grosso do Sul, o PSDB teve sua primeira Executiva no dia 18 de maio de 1989, com o então deputado federal Saulo Queiroz, que assumiu a presidência de forma provisória. Conforme dados do TSE, até setembro de 2023, o PSDB de Mato Grosso do Sul possui 32.590 filiados. A eleição será neste sábado, 21 de Outubro, a Convenção Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul. A votação acontece das 7h às 10h, no Diretório Estadual do partido.

