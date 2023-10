Diretamente da “Praça é Nossa”, chega a Campo Grande pela primeira vez Cris Pereira

CRIS PEREIRA com seu Stand – Up Comedy “DE BORRACHA A BOMBACHA” apresenta seus personagens Jorge da Borracharia e Gaudêncio

Nesse novo projeto, o ator Cris Pereira entra com os personagens mais badalados do momento, Gaudêncio, sucesso de público em todos os teatros que passa e o famoso Jorge da Borracharia, cujo personagem ganhou ainda mais ênfase após ter entrado para o quadro do programa A Praça é Nossa.

Cris resolveu juntar esses dois personagens de sucesso e fazer um show 2 em 1, juntando assim os fãs de ambos e dessa forma presentear seu público com esses dois personagens de sucesso tanto nos palcos como na TV, com um espetáculo que traz o contraste e o humor destes dois personagens.

No ano de 2022, Jorge e Gaudêncio conquistaram ainda mais o público ao entrar para o elenco do programa A Praça É Nossa do SBT, sendo um sucesso de audiência. Os vídeos no Youtube das participações no programa já passam das 8 milhões de visualizações.

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR – B

Inteira: R$ 150,00

Meia: R$ 75,00

SETOR – A, C e E

Inteira: R$ 130,00

Meia: R$ 65,00

SETOR – D e F

Inteira: R$ 110,00

Meia: R$ 55,00

ONDE COMPRAR:

STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS

Informações: (067) 9 9296-6565 – Whatsapp

PELA INTERNET:

www.pedrosilvapromocoes.com.br

Com informações da assessoria