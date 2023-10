Geraldo Resende será o vice de Reinaldo Azambuja na eleição do Diretório Estadual do PSDB

O deputado federal Geraldo Resende será o vice-presidente na eleição para o Diretório Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul sendo que o convite foi feito pelo próprio ex-governador Reinaldo Azambuja e aceito pelo parlamentar. Ele substituiu o deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa. “Recebi o convite com a proposta de trabalhar pelo fortalecimento do partido em todo o estado a começar pela eleição de prefeitos a ceitei ser o vice” afirmou o parlamentar adiantando que a eleição para o o novo diretório terá chapa de consenso.

Geraldo Resende explicou que recentemente exteve envolveido em algumas discussções internas mas tudo já está superado popis suas declarações não foram bem compreendidas por parte do partidfo mas tudo já está devidamente superado. Entre a polênica que o parlamentar se envolve recentemente está o fato de manifestado descontentamento por ter o seu nome preterido parna renovação do diretório municipal que acabou ficando sob o controle do deputado estadual Zé Teixeira.

“Eu fui um dos fundadores do PSDB no ano de 1988 e naquela época trabalçhei pela instalção da sigla em Dourados e estar como vice-presidente Regional significa que posso ter uma participação ainda maior nesse processo ao lado de todas as lideranças do partido”. Afirmou Geraldo resende que no entanto negou que esse convite representa uma indicação de que possa vir a ter uma certa vantagem no seu projeto de ser o candidato do partido na dispuita eleitoral pela prefeitura de Dourados no próximo ano.

Pré-candidato

Geraldo Resende voltou a afirmor que mantém seu nome para ser o pré-candidato do PSDB a prefeito de Dourados cujo nome deverá ser definido pela executiva estadual da legenda aapós analisar uma pesquisa qualitativa de intenções de votos para a prefeitura municipal de Dourados para apontar qual dos três está em melhor condição para representar o PSDB no pleito de 2024. Os nome que constam nesse pesquisa, além do próprio Geraldo Resende são os deputado estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira e também o ex-deputado Marçal Filho que acertou com o presidente regional do partido , Reinaldo Azambuja o retorno à sigla.

Essa seria a a segunda vez que Geraldo resende entraria na disputa pela prefeitura de Dourados sendo quem 2016 foi o cvnadidato do Partido que concorreu contra Dékia Razuk e acabou sendo derrotado. Apesar de manter seu nome na disputa Geraldo Resende afirmou que aguarda a definição dos critérios que o partido estabelecerá para a escolha do melhor nome e que isso deverá se dar sem riscos de racha entre os pretendentes a vaga.

